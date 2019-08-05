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استضافة الرئيس السابق منصف المرزوقي على أمواج إذاعة موزاييك أف أم

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
باب نات - استضافت الاثنين 5 أوت إذاعة موزاييك أف أم في برنامج ميدي شو، رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب الحراك، منصف المرزوقي لحديث عن الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأكّد المرزوقي أن حزبه قرّر ترشيحه للانتخابات الرئاسية وأنه بصدد اجراء بعض المشاورات في انتظار إعلان قراره النهائي يوم الاربعاء 7 أوت.
وبخصوص دعوة الوزير السابق سليم بن حميدان لمحمد عبو وقيس سعيد وسيف الدين مخلوف للانسحاب والاصطفاف وراء المرزوقي قال المرزوقي " كلام سليم بن حميدان لا يلزمه إلا هو فهذه هي اللعبة الديمقراطية والسياسة عندها قوانينها ومبنية على طموحات الأشخاص والأحزاب، خلّيو الناس تترشّح وبعد ثمة دور ثاني يوضّح الأمور الكل".


تجدر الاشارة إلى أن هذه الاستضافة للمرزوقي هي الأولي في إذاعة موزاييك وقد تزامنت مع تقديم الاعلامي الياس الغربي للبرنامج في تعويض زميله بوبكّر بن عكاشة الذي تم التخلي عنه منذ مدّة وعوضته مؤقتا الاعلامية أمينة بن دوة.


  
  
     
  
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