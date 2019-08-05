طارق الفتيتي لعبد الكريم الزبيدي: رجاء لا تترشح للرئاسة فأنت غير ملم بالشأن السياسي

Lundi 05 Août 2019
باب نات - دعا النائب طارق الفتيتي، وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الى عدم الترشح للانتخابات الرئاسية، نظرا لعدم إلمامه بالشأن السياسي، والظروف الصحية الخاصة التي ألمّت به مؤخرا.
وكتب الفتيتي، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " رجاء لا تستمع إلى بعض الأصوات 'الناعقة' والابواق الطامعة، لا تحسبهم يأبهون لمصلحة تونس، وانما بالأساس هي مصلحة حزبية أو شخصية ضيقة، تدخل في إطار تصفية الحسابات وازاحة الخصوم"، وفق قوله.
وأضاف الفتيتي " كيف تفسر الهجمة الإعلامية والفايسبوكية المناشاداتية لترشحك لرئاسية الجهورية، رغم أنك صرحت في عديد المناسبات، أنك غير معني بالترشح الى أي منصب وخاصة رئاسة الجمهورية"..
وتابع الفتيتي "سيدي وزير الدفاع ...اتعلم ما معنى ان يترشح وزير الدفاع، الى منصب رئيس الجمهورية، في فترة انتقالية ؟؟ أليس إيحاء بعسكرة الدولة ؟؟، أو رسالة سلبية إلى المؤسسة العسكرية، التي نأت بنفسها عن كل التجاذبات وكانت صمام الأمان لتونس" .
وكتب الفتيتي، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " رجاء لا تستمع إلى بعض الأصوات 'الناعقة' والابواق الطامعة، لا تحسبهم يأبهون لمصلحة تونس، وانما بالأساس هي مصلحة حزبية أو شخصية ضيقة، تدخل في إطار تصفية الحسابات وازاحة الخصوم"، وفق قوله.
وأضاف الفتيتي " كيف تفسر الهجمة الإعلامية والفايسبوكية المناشاداتية لترشحك لرئاسية الجهورية، رغم أنك صرحت في عديد المناسبات، أنك غير معني بالترشح الى أي منصب وخاصة رئاسة الجمهورية"..
وتابع الفتيتي "سيدي وزير الدفاع ...اتعلم ما معنى ان يترشح وزير الدفاع، الى منصب رئيس الجمهورية، في فترة انتقالية ؟؟ أليس إيحاء بعسكرة الدولة ؟؟، أو رسالة سلبية إلى المؤسسة العسكرية، التي نأت بنفسها عن كل التجاذبات وكانت صمام الأمان لتونس" .
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Par:karimyousef (France )
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