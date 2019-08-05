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نجيب الشابي: مستعد لوضع خبرتي على ذمة التونسيين كي نقفز بتونس

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
باب نات - قال رئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي الاثنين 5 أوت أنه مرشح رئاسي توافقي ويحمل خصال رجل المهام الصعبة.
وأضاف أحمد نجيب الشابي في حوار على قناة نسمة أنه يحمل برنامج اقتصادي واجتماعي لتونس الغد، مشيرا أنه لن يترشح للانتخابات التشريعية.
وتابع أحمد نجيب الشابي " كل الأطراف التي تريد دعمي في الانتخابات الرئاسية مرحب بها ".
واستدرك أحمد نجيب الشابي بالقول " الحكومات التي قادت البلاد منذ الثورة فشلت في الاستجابة لمطالب التونسيين وحان الوقت لتعديل البوصلة".

وأضاف الشابي " تونس بحاجة الى قيادة وطنية وأعتقد أنني وطني حد النخاع".
وواصل الشابي بالقول " مستعد لوضع خبرتي على ذمة التونسيين كي نقفز بتونس ".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186958

Kamelnet  (Tunisia)  |Lundi 05 Août 2019 à 12h 20m |           
لا ما تعبش روحك طاو نتصرفوا من غيرك😎😃



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