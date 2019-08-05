على خلفية تواصله مع ارهابيو الشعانبي ..تلميذ باكالوريا يعترض على 3سنوات سجنا .

Lundi 05 Août 2019
باب نات - مثل اليوم امام الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس تلميذ وذلك للاعتراض على حكم غيابي قضى بسجنه لمدة 3سنوات بسبب تمجيده لاعمال كتيبة عقبة ابن نافع الارهابية المرابطة بالشعانبي والتواصل مع بعض عناصرها عبر التيلغرام ..
وقد كشفت الابحاث ان المتهم كان يكفر النظام القائم ويدعو لاقامة دولة الخلافة.
وحضر محاميه وطلب قبول الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر في حقه موضحا ان منوبه تلميذ باكالوريا طالبا الافراج عنه.
المحكمة قررت تاخير القضية لاحالتها على انظار الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض الافراج عن التلميذ المتهم..
وقد كشفت الابحاث ان المتهم كان يكفر النظام القائم ويدعو لاقامة دولة الخلافة.
وحضر محاميه وطلب قبول الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر في حقه موضحا ان منوبه تلميذ باكالوريا طالبا الافراج عنه.
المحكمة قررت تاخير القضية لاحالتها على انظار الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض الافراج عن التلميذ المتهم..
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Par:karimyousef (France )
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