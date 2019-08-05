ذوي الاحتياجات الخاصة من أولويات ''تونس أخرى''

Lundi 05 Août 2019
باب نات - كان للدكتور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الأسبق والأستاذ عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة وفاء، على هامش أيام "تونس أخرى" التكوينية لرؤساء القائمات والمكلفين بالإعلام، لقاءً خاصا مع السيد لسعد بن عمار، أحد مترشحي تونس أخرى عن دائرة أريانة، من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومثّل هذا اللقاء فرصة للتباحث حول ملف ذوي الاحتياجات الخاصة بتونس، وأكد المرزوقي على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة والدفاع عن مصالحها بهدف إدماجها الفعلي في المجتمع والحياة السياسية.
فيما أكد الاستاذ عبد الرؤوف العيادي أن "تونس أخرى" تضع ذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن أولوياتها.
ونذكر أن "تونس اخرى" هي تحالف بين مستقلين ومتحزبين، الهدف منه خلق ديناميكية وطنية بغرض النجاح في الاستحقاقات القادمة بهدف تحقيق مطالب التونسيين وطموحاتهم.
ومثّل هذا اللقاء فرصة للتباحث حول ملف ذوي الاحتياجات الخاصة بتونس، وأكد المرزوقي على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة والدفاع عن مصالحها بهدف إدماجها الفعلي في المجتمع والحياة السياسية.
فيما أكد الاستاذ عبد الرؤوف العيادي أن "تونس أخرى" تضع ذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن أولوياتها.
ونذكر أن "تونس اخرى" هي تحالف بين مستقلين ومتحزبين، الهدف منه خلق ديناميكية وطنية بغرض النجاح في الاستحقاقات القادمة بهدف تحقيق مطالب التونسيين وطموحاتهم.
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Par:karimyousef (France )
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