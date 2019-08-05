المنصف المرزوقي وعبد الرؤوف العيادي يشرفان على دورة ''التكوين السياسي'' ضمن أيام ''تونس أخرى التكوينية''

Lundi 05 Août 2019
باب نات - انطلقت اليوم، دورة في 'التكوين السياسي'، بالمقر المركزي لتونس أخرى بأريانة، تحت اشراف الدكتور المنصف المرزوقي والأستاذ عبد الرؤوف العيادي.
كانت هذه الدورة مجالا لطرح نقطة مهمة تمثّلت في التكوين السياسي والهدف منها ليس لقاء سياسي بقدر ما هو لقاء لوضع استراتيجية لإنقاذ البلاد من الوضع الراهن.
في نفس السياق أكّد الدكتور المنصف المرزوقي ضرورة العمل على برنامج سياسي هادف، وأشار أنّه من المهم الاتفاق حول أخلاقيات العمل وحول جملة من المبادئ من خلال وضع برنامج أخلاقي يضمن مسار سلس للحملة الانتخابية لتحقيق كتلة نيابية وازنة في الاستحقاقات القادمة.
وقال الأستاذ عبد الرؤوف العيادي أن ضمان النجاح يرتكز أساسا على منظومة الأفكار التي يعمل بها تحالف "تونس أخرى" مضيفا أن السياسة هي فكرة بالأساس ومن الضروري العمل على فكرة أفضل.
وأشار العيّادي إلى أهمية الخطاب أثناء الحملة الانتخابية من أجل تحقيق أهداف هذا التحالف نظرا لما تشهده الساحة السياسية من توتر وتجاذبات بين مختلف المؤسسات، مؤكدا على أهمية إستعمال خطاب واقعي يلبي إنتظارات التونسيين.
وانتهت الدورة بنقاش بين الرئيس الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي والأستاذ عبد الرؤوف العيادي وتفاعل رؤساء القائمات. فكانت دورة من أجل تكوين سياسي فعّال لكافة المترشحين.
كانت هذه الدورة مجالا لطرح نقطة مهمة تمثّلت في التكوين السياسي والهدف منها ليس لقاء سياسي بقدر ما هو لقاء لوضع استراتيجية لإنقاذ البلاد من الوضع الراهن.
في نفس السياق أكّد الدكتور المنصف المرزوقي ضرورة العمل على برنامج سياسي هادف، وأشار أنّه من المهم الاتفاق حول أخلاقيات العمل وحول جملة من المبادئ من خلال وضع برنامج أخلاقي يضمن مسار سلس للحملة الانتخابية لتحقيق كتلة نيابية وازنة في الاستحقاقات القادمة.
وقال الأستاذ عبد الرؤوف العيادي أن ضمان النجاح يرتكز أساسا على منظومة الأفكار التي يعمل بها تحالف "تونس أخرى" مضيفا أن السياسة هي فكرة بالأساس ومن الضروري العمل على فكرة أفضل.
وأشار العيّادي إلى أهمية الخطاب أثناء الحملة الانتخابية من أجل تحقيق أهداف هذا التحالف نظرا لما تشهده الساحة السياسية من توتر وتجاذبات بين مختلف المؤسسات، مؤكدا على أهمية إستعمال خطاب واقعي يلبي إنتظارات التونسيين.
وانتهت الدورة بنقاش بين الرئيس الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي والأستاذ عبد الرؤوف العيادي وتفاعل رؤساء القائمات. فكانت دورة من أجل تكوين سياسي فعّال لكافة المترشحين.
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Par:karimyousef (France )
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