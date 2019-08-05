فيديو اليوم: Vas y lel Isie أغنية ساخرة من المترشحين للانتخابات الرئاسية

Lundi 05 Août 2019



باب نات

- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة الاثنين 5 جويلية أغنية ساخرة من المترشحين للانتخابات الرئاسية.الأغنية من أداء مراد المسعودي .وتطرقت الأغنية الى المترشح نبيل القروي وعبير موسي و يوسف الشاهد وجماعة الجبهة وعدد أخر من المترشحين.يذكر أن فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ستتواصل الى غاية 9 أوت الجاري، بعد أن حددت هيئة الانتخابات 15 سبتمبر تاريخا لهذا الإستحقاق الرئاسي في دورته الأولى داخل تونس، وأيام 13 و14 و15 سبتمبر القادم بالخارج.