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فيديو اليوم: Vas y lel Isie أغنية ساخرة من المترشحين للانتخابات الرئاسية

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
باب نات - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة الاثنين 5 جويلية أغنية ساخرة من المترشحين للانتخابات الرئاسية.
الأغنية من أداء مراد المسعودي .
وتطرقت الأغنية الى المترشح نبيل القروي وعبير موسي و يوسف الشاهد وجماعة الجبهة وعدد أخر من المترشحين.



يذكر أن فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ستتواصل الى غاية 9 أوت الجاري، بعد أن حددت هيئة الانتخابات 15 سبتمبر تاريخا لهذا الإستحقاق الرئاسي في دورته الأولى داخل تونس، وأيام 13 و14 و15 سبتمبر القادم بالخارج.





  
  
     
  
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