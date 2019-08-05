بشير بن حسن للشباب التونسي: إياكم اعتزال الانتخابات ... صوتوا للأقل سوء

Lundi 05 Août 2019
باب نات - دعا الشيخ بشير بن حسن الشباب التونسي الى التوجه بكثرة لصناديق الاقتراع وممارسة حقهم في تحديد مستقبل البلاد ومن يحكمها.
وقال بشير بن حسن في تدوينة على صفحته بالفايسبوك أن هناك حديث عن مقاطعة شريحة كبيرة من الشباب للانتخابات بتعلة أن لا أحد من المرشحين يستجيب لمطالبهم، مضيفا " لا للإحباط صوتوا للأقل سوء ولا تقاطعوا الانتخابات".
وتابع بشير بن حسن " الحق أن الاعتزال يزيد الوضع سوءا و تعاسة ، والواجب الشرعي يحتم علينا أن نشهد لمن هو أكفؤ، أو من هو أقلّ سوءا من غيره".
وقال بشير بن حسن في تدوينة على صفحته بالفايسبوك أن هناك حديث عن مقاطعة شريحة كبيرة من الشباب للانتخابات بتعلة أن لا أحد من المرشحين يستجيب لمطالبهم، مضيفا " لا للإحباط صوتوا للأقل سوء ولا تقاطعوا الانتخابات".
وتابع بشير بن حسن " الحق أن الاعتزال يزيد الوضع سوءا و تعاسة ، والواجب الشرعي يحتم علينا أن نشهد لمن هو أكفؤ، أو من هو أقلّ سوءا من غيره".
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Par:BABANETTOO (France )
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