Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Bawada3ak  

بشير بن حسن للشباب التونسي: إياكم اعتزال الانتخابات ... صوتوا للأقل سوء

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
باب نات - دعا الشيخ بشير بن حسن الشباب التونسي الى التوجه بكثرة لصناديق الاقتراع وممارسة حقهم في تحديد مستقبل البلاد ومن يحكمها.

وقال بشير بن حسن في تدوينة على صفحته بالفايسبوك أن هناك حديث عن مقاطعة شريحة كبيرة من الشباب للانتخابات بتعلة أن لا أحد من المرشحين يستجيب لمطالبهم، مضيفا " لا للإحباط صوتوا للأقل سوء ولا تقاطعوا الانتخابات".


وتابع بشير بن حسن " الحق أن الاعتزال يزيد الوضع سوءا و تعاسة ، والواجب الشرعي يحتم علينا أن نشهد لمن هو أكفؤ، أو من هو أقلّ سوءا من غيره".



  
  
     
  
rtt-e9cb3566d2ce594cd92417c24e974a9a-2019-08-05 11:00:09






2 de 2 commentaires pour l'article 186947

Lechef  (Tunisia)  |Lundi 05 Août 2019 à 11h 33m |           
Pour réduire au maximum la marge d'erreurs , il faut que chaque citoyen inscrit sur les registres accomplit son devoir de vote !

Tomjerry  (Tunisia)  |Lundi 05 Août 2019 à 11h 19m |           
يجب الإنتخاب رغم الوضع السيء،

لا تترك الغير يستغلو صوتك عند عدم ذهابك للإنتخابات

ويجب فعلا إختيار الأقل سوءا



Présidentielles 2019
En continu

الاثنين 05 أوت 2019 | 4 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:02 19:24 16:14 12:32 05:28 03:48
33°
 38° % 29 :الرطــوبة
تونــس 27°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
38°-2742°-2846°-2939°-2439°-24
  • Avoirs en devises
    16286,6

  • (2 août)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,19661 DT        1$ =2,88108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 août)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565001648|186947 1077|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires