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ايقاف عون الامن فتحي الكريمي عن العمل بعد ان ترشح للانتخابات الرئاسة

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
باب نات - نشر المترشح للانتخابات الرئاسية فتحي الكريمي في تدوينة له على صفحته الرسمية في الفايسبوك برقية ايقافه عن العمل و سحب معداته من طرف وزارة الداخلية .
و حسب ما جاء في البرقية انه تم إيقاف ناظر الأمن الأول فتحي خميس كريمي عن العمل وسحب جميع معداته، بسبب إيداعه ترشحا للانتخابات الرئاسية ”دون ترخيص مسبق” .
و قال فتحي الكرمي في تدوينته : لاني سالغي الاحزاب السياسية في تونس. والقضاء عليها نهائيا سارعت البارحة وزارة الداخلية بااقافي عن العمل بدون موجب.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186939

BABANETTOO  (France)  |Lundi 05 Août 2019 à 09h 50m |           
Mais c'est quoi ces psychopathes ... !!!



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