Lundi 05 Août 2019
باب نات - نشر المترشح للانتخابات الرئاسية فتحي الكريمي في تدوينة له على صفحته الرسمية في الفايسبوك برقية ايقافه عن العمل و سحب معداته من طرف وزارة الداخلية .
و حسب ما جاء في البرقية انه تم إيقاف ناظر الأمن الأول فتحي خميس كريمي عن العمل وسحب جميع معداته، بسبب إيداعه ترشحا للانتخابات الرئاسية ”دون ترخيص مسبق” .
و قال فتحي الكرمي في تدوينته : لاني سالغي الاحزاب السياسية في تونس. والقضاء عليها نهائيا سارعت البارحة وزارة الداخلية بااقافي عن العمل بدون موجب.
و حسب ما جاء في البرقية انه تم إيقاف ناظر الأمن الأول فتحي خميس كريمي عن العمل وسحب جميع معداته، بسبب إيداعه ترشحا للانتخابات الرئاسية ”دون ترخيص مسبق” .
و قال فتحي الكرمي في تدوينته : لاني سالغي الاحزاب السياسية في تونس. والقضاء عليها نهائيا سارعت البارحة وزارة الداخلية بااقافي عن العمل بدون موجب.
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Par:BABANETTOO (France )
Sur: ايقاف عون الامن فتحي الكريمي عن العمل بعد ان ترشح للانتخابات الرئاسة