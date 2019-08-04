Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Balash 3etab  

القروي على قناة الحرة : سأفوز في الإنتخابات لأجيب على صرخة الشعب التونسي المنسي

Dimanche 04 Août 2019

Dimanche 04 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - في مقابلة له مع قناة الحرة قال رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، إن فرص حزبه للفوز في الانتخابات التونسية "كبيرة"، مشيرا إلى أن التونسيين فقدوا الثقة في الأحزاب التقليدية.

وأضاف القروي، في المقابلة التي بثت السبت، أن "منظومة الحكم في تونس "فاشلة" منذ الثورة، ونتائجها كارثية"، مؤكدا أن حزبه يقع خارج هذه المنظومة التي جربها التونسيون خلال السنوات الماضية.


و أضاف القروي بأن حزب "قلب تونس" يهتم بالسكان في الأرياف، أي "الفئات الفقيرة والمنسية والتي أعطتنا الثقة والشحنة المعنوية"، مضيفا: "من واجبنا أن نجيب على صرخة الشعب التونسي المنسي".

  
  
     
  
rtt-30ea146307543c349d314d92dee02416-2019-08-04 22:09:04






0 de 0 commentaires pour l'article 186932



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 04 أوت 2019 | 3 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:04 19:25 16:14 12:32 05:27 03:47
25°
 25° % 88 :الرطــوبة
تونــس 25°
0.56 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
25°-2539°-2641°-2845°-2938°-26
  • Avoirs en devises
    16286,6

  • (2 août)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,19661 DT        1$ =2,88108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 août)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564957915|186932 1085|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires