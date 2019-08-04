القروي على قناة الحرة : سأفوز في الإنتخابات لأجيب على صرخة الشعب التونسي المنسي

Dimanche 04 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - في مقابلة له مع قناة الحرة قال رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، إن فرص حزبه للفوز في الانتخابات التونسية "كبيرة"، مشيرا إلى أن التونسيين فقدوا الثقة في الأحزاب التقليدية.
وأضاف القروي، في المقابلة التي بثت السبت، أن "منظومة الحكم في تونس "فاشلة" منذ الثورة، ونتائجها كارثية"، مؤكدا أن حزبه يقع خارج هذه المنظومة التي جربها التونسيون خلال السنوات الماضية.
و أضاف القروي بأن حزب "قلب تونس" يهتم بالسكان في الأرياف، أي "الفئات الفقيرة والمنسية والتي أعطتنا الثقة والشحنة المعنوية"، مضيفا: "من واجبنا أن نجيب على صرخة الشعب التونسي المنسي".
وأضاف القروي، في المقابلة التي بثت السبت، أن "منظومة الحكم في تونس "فاشلة" منذ الثورة، ونتائجها كارثية"، مؤكدا أن حزبه يقع خارج هذه المنظومة التي جربها التونسيون خلال السنوات الماضية.
و أضاف القروي بأن حزب "قلب تونس" يهتم بالسكان في الأرياف، أي "الفئات الفقيرة والمنسية والتي أعطتنا الثقة والشحنة المعنوية"، مضيفا: "من واجبنا أن نجيب على صرخة الشعب التونسي المنسي".
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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