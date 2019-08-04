المترشح للرئاسية الهادي المنصوري: برنامجي عالمي وأملك الحل لاستقلال فلسطين

Dimanche 04 Août 2019



باب نات

- قال المترشح للانتخابات الرئاسية الهادي المنصوري الأحد 4 أوت عقب تقديمه مكلف ترشحه للانتخابات الرئاسية أنه يمتلك برنامج عالمي للقضاء على الفقر والتهميش في تونس.وأضاف المرشح الرئاسي " برنامجنا هو الديبلوماسية المتوازنة قائمة على أساس الانسان"، مضيفا " هل يعقل أن لا أفوز برئاسة الجمهورية وأنا أمتلك برنامج لاستقلال فلسطين بالكامل".وتابع المرشح الرئاسي " بإيعاز من اسرائيل يتم تهميشي ومنعي من تنفيذ برامجي العالمية".