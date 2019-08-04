المترشح للرئاسية الهادي المنصوري: برنامجي عالمي وأملك الحل لاستقلال فلسطين

Dimanche 04 Août 2019
باب نات - قال المترشح للانتخابات الرئاسية الهادي المنصوري الأحد 4 أوت عقب تقديمه مكلف ترشحه للانتخابات الرئاسية أنه يمتلك برنامج عالمي للقضاء على الفقر والتهميش في تونس.
وأضاف المرشح الرئاسي " برنامجنا هو الديبلوماسية المتوازنة قائمة على أساس الانسان"، مضيفا " هل يعقل أن لا أفوز برئاسة الجمهورية وأنا أمتلك برنامج لاستقلال فلسطين بالكامل".
وتابع المرشح الرئاسي " بإيعاز من اسرائيل يتم تهميشي ومنعي من تنفيذ برامجي العالمية".
وأضاف المرشح الرئاسي " برنامجنا هو الديبلوماسية المتوازنة قائمة على أساس الانسان"، مضيفا " هل يعقل أن لا أفوز برئاسة الجمهورية وأنا أمتلك برنامج لاستقلال فلسطين بالكامل".
وتابع المرشح الرئاسي " بإيعاز من اسرائيل يتم تهميشي ومنعي من تنفيذ برامجي العالمية".
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Par:mandhouj (France )
Sur:اكبر حزب في الجمهورية عاجز عن اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية !