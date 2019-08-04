Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Enta Omri  

المترشح للرئاسية الهادي المنصوري: برنامجي عالمي وأملك الحل لاستقلال فلسطين

Dimanche 04 Août 2019

Dimanche 04 Août 2019
باب نات - قال المترشح للانتخابات الرئاسية الهادي المنصوري الأحد 4 أوت عقب تقديمه مكلف ترشحه للانتخابات الرئاسية أنه يمتلك برنامج عالمي للقضاء على الفقر والتهميش في تونس.

وأضاف المرشح الرئاسي " برنامجنا هو الديبلوماسية المتوازنة قائمة على أساس الانسان"، مضيفا " هل يعقل أن لا أفوز برئاسة الجمهورية وأنا أمتلك برنامج لاستقلال فلسطين بالكامل".
وتابع المرشح الرئاسي " بإيعاز من اسرائيل يتم تهميشي ومنعي من تنفيذ برامجي العالمية".



  
  
     
  
rtt-4123e38c0bf0af3aab50f8b8de0d468b-2019-08-04 17:09:53






0 de 0 commentaires pour l'article 186913



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 04 أوت 2019 | 3 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:04 19:25 16:14 12:32 05:27 03:47
32°
 32° % 43 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
32°-2339°-2641°-2845°-2938°-28
  • Avoirs en devises
    16286,6

  • (2 août)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,19661 DT        1$ =2,88108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 août)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564936024|186913 776|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires