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عماد بن حليمة: للنهضة مرشحين للرئاسة ، واحد ظاهر باش يحرقوه و واحد سري باش يدعموه

Dimanche 04 Août 2019

Dimanche 04 Août 2019
باب نات - مايزال الغموض حول مرشح حركة النهضة للرئاسية مع بدء العد العكسي لغلق الترشحات.

ولم تستطع النهضة الى حد اليوم الأحد 4 أوت التوافق حول مرشح الحركة للرئاسة في حين توكد قياداتها أن المرشح سيكون من خارج الحركة.


وفي هذا الاطار قال المحامي عماد بن حليمة في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " باش يختاروا زوز مرشحين للرئاسية ، واحد ظاهر باش يحرقوه و واحد سري باش يدعموه و توا اتشوفو اللعب".




  
  
     
  
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