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نبيل القروي : أنا خالطت برشا الباجي قائد السبسي على هاكا ولّيت نفهم في السياسة الخارجية والأمن والدفاع

Samedi 03 Août 2019

Samedi 03 Août 2019
باب نات - سألت الاعلامية مريم بالقاضي رئيس حزب قلب تونس والمرشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي عن معرفته ودرايته بالسياسة الخارجية والأمن والدفاع باعتبارها من أبرز صلاحيات رئيس الجمهورية.

وردّا على سؤال بالقاضي أشار القروي إلي أن اقترابه من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي جعل لديه معرفة بالسياسة الخارجية والأمن والدفاع وقال " أنا خالطت برشا الباجي قائد السبسي على هاكا ولّيت نفهم في السياسة الخارجية والأمن والدفاع".


وصرّح بأن رئيس الجمهورية ليس مطالبا أن يكون "يفهم في كل شي" وفق تعبيره مضيفا بأن هناك دولة قائمة الذات وأن السياسة الخارجية لتونس هي نفسها منذ عهد بورقيبة ووزارة الخارجية تقوم ببلورة هذه السياسة.

الفيديو الدقيقة 33 و 30



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186885

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 03 Août 2019 à 21h 07m |           
بالمختصر سيتحصن بالقصر حتى يتهرب من الضرائب أو يستخلصها من ميزانية الرئاسة .هذا ذكرني بخبر سابق عن منحرف صادرة في حقه عدة مناشير اعتقال لم تطارده قوات الأمن بل هو من قدم اليهم وليتابع أخاه وهو يرقص فوق سيارتهم .



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