نبيل القروي : أنا خالطت برشا الباجي قائد السبسي على هاكا ولّيت نفهم في السياسة الخارجية والأمن والدفاع

Samedi 03 Août 2019



باب نات

- سألت الاعلامية مريم بالقاضي رئيس حزب قلب تونس والمرشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي عن معرفته ودرايته بالسياسة الخارجية والأمن والدفاع باعتبارها من أبرز صلاحيات رئيس الجمهورية.وردّا على سؤال بالقاضي أشار القروي إلي أن اقترابه من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي جعل لديه معرفة بالسياسة الخارجية والأمن والدفاع وقال " أنا خالطت برشا الباجي قائد السبسي على هاكا ولّيت نفهم في السياسة الخارجية والأمن والدفاع".وصرّح بأن رئيس الجمهورية ليس مطالبا أن يكون "يفهم في كل شي" وفق تعبيره مضيفا بأن هناك دولة قائمة الذات وأن السياسة الخارجية لتونس هي نفسها منذ عهد بورقيبة ووزارة الخارجية تقوم ببلورة هذه السياسة.