قفصة / القضاء على عنصرين إرهابيين مسلحين

Samedi 03 Août 2019
تُعلم وزارة الداخلية وأنه تم اليوم السبت 3 أوت 2019 في إطار عملية إستباقية مشتركة بين وحدات الحرس الوطني والجيش الوطني القضاء على عنصرين إرهابيين مسلحين في جبل عرباطة من ولاية قفصة.
هذا ولا تزال العملية متواصلة
هذا ولا تزال العملية متواصلة
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Par:bensa94 (France )
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