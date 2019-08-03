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قفصة / القضاء على عنصرين إرهابيين مسلحين

Samedi 03 Août 2019

Samedi 03 Août 2019
تُعلم وزارة الداخلية وأنه تم اليوم السبت 3 أوت 2019 في إطار عملية إستباقية مشتركة بين وحدات الحرس الوطني والجيش الوطني القضاء على عنصرين إرهابيين مسلحين في جبل عرباطة من ولاية قفصة.

هذا ولا تزال العملية متواصلة


  
  
     
  
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