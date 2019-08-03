قفصة / القضاء على عنصرين إرهابيين مسلحين

Samedi 03 Août 2019



تُعلم وزارة الداخلية وأنه تم اليوم السبت 3 أوت 2019 في إطار عملية إستباقية مشتركة بين وحدات الحرس الوطني والجيش الوطني القضاء على عنصرين إرهابيين مسلحين في جبل عرباطة من ولاية قفصة.هذا ولا تزال العملية متواصلة