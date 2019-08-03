Radio Babnet Tunisie On Air: Chikh El 3ifrit - Yalli ragelha moghyar  

عبد الكريم الزبيدي في المستشفى العسكري !!

Samedi 03 Août 2019

Samedi 03 Août 2019
باب نات - تناقلت مساء السبت 3 أوت عدد من وسائل الاعلام خبرا مفاده نقل وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي للمستشفى العسكري بالعاصمة.

وخلافا لما تم تداوله من تعرّض الوزير لوعكة صحية فقد أكّدت مصادر مقرّبة من الوزير أنه قرّر بصفة رسمية الترشّح للانتخابات الرئاسية المبكّرة وتحول إلى المستشقى العسكري لاجراء فحوصات طبية شاملة استعدادا للترشّح.



  
  
     
  
rtt-92448e8a2adb2fec004806ffdc073f5e-2019-08-03 18:05:09






1 de 1 commentaires pour l'article 186874

Mandhouj  (France)  |Samedi 03 Août 2019 à 18h 27m |           
كم سيكون العدد في الآخير ؟ 50 مرشح !!! ؟ بي أنا سيكون 51 !!!



En continu

السبت 03 أوت 2019 | 2 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:05 19:26 16:14 12:32 05:26 03:46
33°
 32° % 31 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.7 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
32°-2436°-2339°-2641°-2844°-29
  • Avoirs en devises
    16286,6

  • (2 août)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,19661 DT        1$ =2,88108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 août)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564854010|186874 6449|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires