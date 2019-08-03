عبد الكريم الزبيدي في المستشفى العسكري !!

Samedi 03 Août 2019
باب نات - تناقلت مساء السبت 3 أوت عدد من وسائل الاعلام خبرا مفاده نقل وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي للمستشفى العسكري بالعاصمة.
وخلافا لما تم تداوله من تعرّض الوزير لوعكة صحية فقد أكّدت مصادر مقرّبة من الوزير أنه قرّر بصفة رسمية الترشّح للانتخابات الرئاسية المبكّرة وتحول إلى المستشقى العسكري لاجراء فحوصات طبية شاملة استعدادا للترشّح.
وخلافا لما تم تداوله من تعرّض الوزير لوعكة صحية فقد أكّدت مصادر مقرّبة من الوزير أنه قرّر بصفة رسمية الترشّح للانتخابات الرئاسية المبكّرة وتحول إلى المستشقى العسكري لاجراء فحوصات طبية شاملة استعدادا للترشّح.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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