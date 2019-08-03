في المروج ..منحرفون يهاجمون اعوان الأمن بالعصي والسيوف لتهريب موقوف ..

Samedi 03 Août 2019



باب نات

- تعرض ليلة أمس أعوان دورية تابعة لشرطة النجدة بجهة المروج الى الهجوم بالسيوف و العصي وسكاكين من قبل 20 منحرفا وذلك لتهريب موقوف كان اعوان الفرقة القوا عليه القبض ..وتفيد تفاصيل القضية انه وبصعود أحدهم على سقف السيارة الادارية التابعة لشرطة النجدة توقف اعوان الدورية ونزل احدهم للتثبت مما يحدث ليقفز شاب من أعلى السيارة في اتجاه احد الاعوان مخلفا له عدة اضرار على مستوى رقبته فسارع بقية الاعوان إلى تكبيل ذلك الشاب و إصعاده للسيارة إ وايقافه الا أن الأمر تطور حيث هاجمهم أخوه و هو مصنف خطير وفي حقه عدة مناشير تفتيش من أجل "ترويج المخدرات" مرفوقا بما يقارب العشرين نفرا هاجموا بدورهم اعوان الدورية بالسيوف و العصي و الحجارة في محاولة لافتكاك هذا المجرم من الدورية إلا أن أعوان الدورية اقتادوا المعتدي إلى مركز الشرطة بالمروح أين تم فتح محضر للغرض و باستشارة النيابة تم إيقافه وادراج شقيقه وبقية المظنون فيهم بالتفتيش...