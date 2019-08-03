المكّي الغاضب من الغنوشي ينسحب من اجتماع الشورى المخصص لتحديد مرشّح الحركة للرئاسية

Samedi 03 Août 2019



باب نات



المكي: الغنوشي بضرب المسألتين الديمقر اطية والأخلاقية في النهضة

- انطلقت السبت 3 أوت، بالحمامات أشغال الدورة الاستثنائية عدد 30 لمجلس شورى حركة النهضة المخصص لتحديد مرشّح الحركة للانتخابات الرئاسية.وشهد الاجتماع بعد حوالي ساعة من انطلاقه انسحاب القيادي بالحركة عبد اللطيف المكي لأسباب رفض الافصاح عنها وقال في تصريحات اعلامية إنها أسباب شخصية.يذكر أن العلاقة بين المكي وزعيم الحركة راشد الغنوشي تشهد توتّرا واضحا برز خاصة بعد التعديلات التى أدخلها المكتب التنفيذي على قائمات الحركة للانتخابات التشريعية حيث يتّهم المكي الغنوشي بضرب المسألتين الديمقر اطية والأخلاقية في النهضة.