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المكّي الغاضب من الغنوشي ينسحب من اجتماع الشورى المخصص لتحديد مرشّح الحركة للرئاسية

Samedi 03 Août 2019

Samedi 03 Août 2019
باب نات - انطلقت السبت 3 أوت، بالحمامات أشغال الدورة الاستثنائية عدد 30 لمجلس شورى حركة النهضة المخصص لتحديد مرشّح الحركة للانتخابات الرئاسية.


المكي: الغنوشي بضرب المسألتين الديمقر اطية والأخلاقية في النهضة



وشهد الاجتماع بعد حوالي ساعة من انطلاقه انسحاب القيادي بالحركة عبد اللطيف المكي لأسباب رفض الافصاح عنها وقال في تصريحات اعلامية إنها أسباب شخصية.



يذكر أن العلاقة بين المكي وزعيم الحركة راشد الغنوشي تشهد توتّرا واضحا برز خاصة بعد التعديلات التى أدخلها المكتب التنفيذي على قائمات الحركة للانتخابات التشريعية حيث يتّهم المكي الغنوشي بضرب المسألتين الديمقر اطية والأخلاقية في النهضة.


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 186861

Karimyousef  (France)  |Samedi 03 Août 2019 à 15h 37m |           
Il n'y a pas plus efficace que la transparence pour couper court à toutes les interprétations voire les fantasmes.
Ce qui se passe au sein de la nahdha concerne aussi l'opinion publique, d'où la nécessité de nous éclairer par rapport aux motifs qui ont amené Mr Makki à quitter cette assemblée.

Potentialside  (Tunisia)  |Samedi 03 Août 2019 à 15h 27m |           
النهضة من الدكتاتورية الأيديولوجية إلى الضياع السياسي الأيديولوجي إلى الدكتاتورية السياسية لآل الشيخ ...

Karimyousef  (France)  |Samedi 03 Août 2019 à 15h 08m |           
La nahdha est appelée à donner plus d'explications concernant le retrait de Mr Mekki.



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