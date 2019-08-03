المكّي الغاضب من الغنوشي ينسحب من اجتماع الشورى المخصص لتحديد مرشّح الحركة للرئاسية

Samedi 03 Août 2019
باب نات - انطلقت السبت 3 أوت، بالحمامات أشغال الدورة الاستثنائية عدد 30 لمجلس شورى حركة النهضة المخصص لتحديد مرشّح الحركة للانتخابات الرئاسية.
المكي: الغنوشي بضرب المسألتين الديمقر اطية والأخلاقية في النهضة
وشهد الاجتماع بعد حوالي ساعة من انطلاقه انسحاب القيادي بالحركة عبد اللطيف المكي لأسباب رفض الافصاح عنها وقال في تصريحات اعلامية إنها أسباب شخصية.
يذكر أن العلاقة بين المكي وزعيم الحركة راشد الغنوشي تشهد توتّرا واضحا برز خاصة بعد التعديلات التى أدخلها المكتب التنفيذي على قائمات الحركة للانتخابات التشريعية حيث يتّهم المكي الغنوشي بضرب المسألتين الديمقر اطية والأخلاقية في النهضة.
المكي: الغنوشي بضرب المسألتين الديمقر اطية والأخلاقية في النهضة
وشهد الاجتماع بعد حوالي ساعة من انطلاقه انسحاب القيادي بالحركة عبد اللطيف المكي لأسباب رفض الافصاح عنها وقال في تصريحات اعلامية إنها أسباب شخصية.
يذكر أن العلاقة بين المكي وزعيم الحركة راشد الغنوشي تشهد توتّرا واضحا برز خاصة بعد التعديلات التى أدخلها المكتب التنفيذي على قائمات الحركة للانتخابات التشريعية حيث يتّهم المكي الغنوشي بضرب المسألتين الديمقر اطية والأخلاقية في النهضة.
3 de 3 commentaires pour l'article 186861
En continu
- Hier 23:00 ورطة النهضة في الانتخابات الرئاسية
- Hier 21:51 علي العريض يطرح سيناريوهات النهضة للرئاسية
- Hier 17:47 تونس تتوقع صابة زيتون واعدة تتجاوز المعدلات
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:05
|19:26
|16:14
|12:32
|05:26
|03:46
|
36°
|35°
|% 26
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|35°-25
|36°-23
|39°-26
|41°-28
|44°-29
Follow @babnet_Tunisie
( 83 350) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 72 998) كلات بعضها ..
( 65 316) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 64 790) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 696) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 468) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 49 669) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 47 999) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 512) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 662) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 532) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 295) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 974) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 480) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 42 903) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 42 618) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 41 991) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 966) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 959) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 38 988) البيان الفضيحة..
Par:Potentialside (Tunisia )
Sur: المكّي الغاضب من الغنوشي ينسحب من اجتماع الشورى المخصص لتحديد مرشّح الحركة للرئاسية