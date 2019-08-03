تضرر منها 25 متخرجا من الجامعات لهفت منهم ربع مليار ..متحيلة الضاحية الشمالية في قبضة الأمن

Samedi 03 Août 2019



باب نات

- اكدت اليوم السبت مصادر مطلعة لباب نات ان اعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية اطاحوا أمس بمتحيلة الضاحية الشمالية التى لهفت من ضحاياها وهم من أصحاب الشهائد العلمية ربع مليار بعد ان اوهمتهم بانها صاحبة شركة توظيف بالخارج وانه بامكانها ابرام عقود عمل باجور مرتفعة للعمل بالمملكة العربية السعودية والامارات ...المتهمة اكدت خلال الابحاث انها زوجة عون امن وانها تحيلت على قرابة 25شابا وفتاة حيث كانت تتسلم من كل ضحية مبالغ تتاروح بين 5و6الاف دينار مقابل توظيفه بالخارج مع مجانية السكن والتنقل ...كما اتضح أنها محكومة ب9سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وفي حقها 19منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية مختلفة من اجل التحيل ...