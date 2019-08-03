تضرر منها 25 متخرجا من الجامعات لهفت منهم ربع مليار ..متحيلة الضاحية الشمالية في قبضة الأمن

Samedi 03 Août 2019
باب نات - اكدت اليوم السبت مصادر مطلعة لباب نات ان اعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية اطاحوا أمس بمتحيلة الضاحية الشمالية التى لهفت من ضحاياها وهم من أصحاب الشهائد العلمية ربع مليار بعد ان اوهمتهم بانها صاحبة شركة توظيف بالخارج وانه بامكانها ابرام عقود عمل باجور مرتفعة للعمل بالمملكة العربية السعودية والامارات ...
المتهمة اكدت خلال الابحاث انها زوجة عون امن وانها تحيلت على قرابة 25شابا وفتاة حيث كانت تتسلم من كل ضحية مبالغ تتاروح بين 5و6الاف دينار مقابل توظيفه بالخارج مع مجانية السكن والتنقل ...
كما اتضح أنها محكومة ب9سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وفي حقها 19منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية مختلفة من اجل التحيل ...
المتهمة اكدت خلال الابحاث انها زوجة عون امن وانها تحيلت على قرابة 25شابا وفتاة حيث كانت تتسلم من كل ضحية مبالغ تتاروح بين 5و6الاف دينار مقابل توظيفه بالخارج مع مجانية السكن والتنقل ...
كما اتضح أنها محكومة ب9سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وفي حقها 19منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية مختلفة من اجل التحيل ...
En continu
- Hier 23:00 ورطة النهضة في الانتخابات الرئاسية
- Hier 21:51 علي العريض يطرح سيناريوهات النهضة للرئاسية
- Hier 17:47 تونس تتوقع صابة زيتون واعدة تتجاوز المعدلات
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:05
|19:26
|16:14
|12:32
|05:26
|03:46
|
36°
|35°
|% 26
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|35°-25
|36°-23
|39°-26
|41°-28
|44°-29
Follow @babnet_Tunisie
( 83 398) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 73 060) كلات بعضها ..
( 65 328) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 64 821) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 696) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 478) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 49 669) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 111) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 516) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 663) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 533) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 297) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 974) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 487) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 42 930) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 42 648) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 41 992) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 969) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 961) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 38 992) البيان الفضيحة..
Par:karimyousef (France )
Sur: المكّي الغاضب من الغنوشي ينسحب من اجتماع الشورى المخصص لتحديد مرشّح الحركة للرئاسية