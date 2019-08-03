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فيديو اليوم: تونسية متزوجة بأجنبي تدخل في هستيريا بعد دعوتها الى الاستظهار بعقد الزواج

Samedi 03 Août 2019

Samedi 03 Août 2019
باب نات - اثارت مواطنة تونسية متزوجة بفرنسي جدلا واسعا بعد منعها من دخول نزل الا بعد الاستظهار بعقد الزواج.
وظهرت المواطنة في حالة من الهستيريا داعية الى تغيير القوانين التونسية المحافظة ومتهمة الموظفين في النزل باستهدافها.

حشمتوني قدّام راجلي


واتهمت المواطنة الموظفين بضرب السياحة في تونس وذلك بمنعها من الدخول مضيفة " اطالب باسترجاع مستحقاتي... حشمتوني قدّام راجلي"
وحاول عدد من المسؤولين تهدئة المواطنة وزوجها الفرنسي لكن دون جدوى.



  
  
     
  
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