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حمّة الهمامي مغازلا الإعلام الإماراتي : النهضة الإخوانية حركة فاشية تخدم الأقليات العقائدية و لا مستقبل لها في تونس

Samedi 03 Août 2019

Samedi 03 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - في حوار نشره موقع إرم نيوز الإماراتي في شكل مقطع فيديو قال الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية (شق الهمامي) بأن حركة النهضة لن تتمكن من بسط سيطرتها على الحكم في تونس لأنها حركة فاشية اخوانية و ماضوية تخدم مصالح الاقليات العقائدية و هي مسقطة على الشعب التونسي مؤكدا أن شعبيتها في تراجع...

وأكد الهمامي أن الجبهة الشعبية قررت ترشيح ناطقها الرسمي للرئاسة، ورأت أنه ليس صعبًا جمع التزكيات من داخل البرلمان ومن الناخبين قائلًا ”كل المؤشرات تفيد بأننا سننجح وستكون التزكيات حاضرة في الوقت“.



وفي ردّه على سؤال حول الخلافات في صلب الجبهة الشعبية، أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة أن الخلاف داخل الجبهة ليس خلافًا بين شخصين أو حول من سيترشّح للرئاسة، وإنما هو خلاف سياسي جدّي يتعلق بعلاقة الجبهة الشعبية بمنظومة الحكم.

وأضاف أن الجبهة أدركت مع الوقت أن المسألة ليست داخلية، بل هناك أطراف من داخل السلطة تريد تأجيج الخلاف داخل الجبهة الشعبية.


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 186846

Raisonnable  (Tunisia)  |Samedi 03 Août 2019 à 12h 08m |           
حمة الهمامى بن النصراوى، المسلمين اقلية فئوية. و الحزب الماركسي تونسي المولد و الاصل ليس مستوردا و يخدم اجندات الفكر السيوعى الاستاصالى المحلى و لا علاقة له بالخارج و يمثل حمة الشعب التونسي الاستاصالى الميكياليفى اللقيط. الواحد يمشى يعمل صحن لبلابى تونسي الاصل بالشامية و العسل و الڤودكا

Kamelnet  ()  |Samedi 03 Août 2019 à 12h 04m |           
منين باش يصرف...صعيب راضية تمولوا المرة هاذي بعد ما لوح المرة الي فاتت مليارات في الرءاسيات😎

Kamelnet  ()  |Samedi 03 Août 2019 à 12h 02m |           
هاو بدأ في تنحيت السروال باش يبعثولوا فلوس الجميلة الرءاسية
..مليارات منين باش أحبهم ؟..من. عند راضيةصعييب،😃😎✌⁦🇹🇳⁩



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