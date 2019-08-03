عبد الفتاح مورو في يوم العلم: ايجا بنتي، ايجا نبوسك

Samedi 03 Août 2019



باب نات

- بثت قناة التاسعة مشاهد لمشاركة نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو في يوم العلم وحديثه مع إحدى المتفوقات.ووجه موورو كلامه لمتفوقة تحصلت على 20 في مادة الفلسفة قائلا " ايجا نبوسك بنتي".وظهر مورو وهو يدعو للفتيات بالنجاح بطريقته الطريفة وسط ضحكات الحاضرين من وزراء ومستشارين".