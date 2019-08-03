Samedi 03 Août 2019
باب نات - بثت قناة التاسعة مشاهد لمشاركة نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو في يوم العلم وحديثه مع إحدى المتفوقات.
ووجه موورو كلامه لمتفوقة تحصلت على 20 في مادة الفلسفة قائلا " ايجا نبوسك بنتي".
وظهر مورو وهو يدعو للفتيات بالنجاح بطريقته الطريفة وسط ضحكات الحاضرين من وزراء ومستشارين".
ووجه موورو كلامه لمتفوقة تحصلت على 20 في مادة الفلسفة قائلا " ايجا نبوسك بنتي".
وظهر مورو وهو يدعو للفتيات بالنجاح بطريقته الطريفة وسط ضحكات الحاضرين من وزراء ومستشارين".
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Par:lechef ( )
Sur: عبد الفتاح مورو في يوم العلم: ايجا بنتي، ايجا نبوسك