Radio Babnet Tunisie On Air: Sonia Mbarek - Wassla Dhil  

عبد الفتاح مورو في يوم العلم: ايجا بنتي، ايجا نبوسك

Samedi 03 Août 2019

Samedi 03 Août 2019
باب نات - بثت قناة التاسعة مشاهد لمشاركة نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو في يوم العلم وحديثه مع إحدى المتفوقات.
ووجه موورو كلامه لمتفوقة تحصلت على 20 في مادة الفلسفة قائلا " ايجا نبوسك بنتي".
وظهر مورو وهو يدعو للفتيات بالنجاح بطريقته الطريفة وسط ضحكات الحاضرين من وزراء ومستشارين".



  
  
     
  
rtt-63f33a010c80820fe90b0e37edcddd13-2019-08-03 10:58:45






1 de 1 commentaires pour l'article 186844

Lechef  ()  |Samedi 03 Août 2019 à 12h 28m |           
Les nombreuses facette de Mourou :
- Cette photo représente un état bien défini avec ses interprétations...
- Avec Ghnim et la vidéo de 2011 représente un autre état contradictoire à l'état précédent
- Une lettre adressée au Président du parti Nahdha pour le soutenir aux élections présidentielles représente un 3ème état qui pourrait être classée d'intermédiaire..
Quel est le vrai visage politique de Mourou sachant qu'il est fondateur de Nahdha ?



En continu

السبت 03 أوت 2019 | 2 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:05 19:26 16:14 12:32 05:26 03:46
36°
 35° % 30 :الرطــوبة
تونــس 25°
5.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
35°-2537°-2439°-2641°-2845°-28
  • Avoirs en devises
    16286,6

  • (2 août)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,19661 DT        1$ =2,88108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 août)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564832151|186844 6096|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires