نبيل القروي : الشاهد غدر بالرئيس السّبسي وبكى عليه أمام الكاميرا آما أنا بكيت عليه في داري

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - هاجم الجمعة 2 أوت رئيس حزب قلب تونس والمترشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووصفه بالخائن الذي غدر الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وصرّح في حواره على قناة الحوار التونسي أنه في السنة الأخيرة كان يلتقي الرئيس السبسي ثلاثة مرات في الأسبوع وقال "الرئيس السبسي كان متقلّق برشا مالخيانة والغدرة، بعد ما عمل حزب فكّولو حزبو".
وتابع قائلا "الباجي ليس أبي بل هو صديق ولم أتوجّه للكاميرا للبكاء عليه" وذلك في إشارة إلى صورة الشاهد وهو يبكي في موكب تأبين الرئيس الراحل.
وتابع القروي في نفس السياق قائلا "أنا بكيت على السبسي في داري خاطر أنا نحس بيه ونحس بعايلتو وكل واحد تجبدو أخلاقو ويجبدو فعلو".
وصرّح في حواره على قناة الحوار التونسي أنه في السنة الأخيرة كان يلتقي الرئيس السبسي ثلاثة مرات في الأسبوع وقال "الرئيس السبسي كان متقلّق برشا مالخيانة والغدرة، بعد ما عمل حزب فكّولو حزبو".
وتابع قائلا "الباجي ليس أبي بل هو صديق ولم أتوجّه للكاميرا للبكاء عليه" وذلك في إشارة إلى صورة الشاهد وهو يبكي في موكب تأبين الرئيس الراحل.
وتابع القروي في نفس السياق قائلا "أنا بكيت على السبسي في داري خاطر أنا نحس بيه ونحس بعايلتو وكل واحد تجبدو أخلاقو ويجبدو فعلو".
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