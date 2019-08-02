محمد الناصر يشرف على موكب منح وسام الجمهورية الى عدد من الكوادر العسكرية

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الجمعة 02 أوت 2019 بقصر قرطاج، على موكب منح الصنف الثاني من وسام الجمهورية طبقا للأمر الرئاسي عدد 121 بتاريخ 24 جوان 2019، المصادف للذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني، لكلّ من:
-كمال العكروت مستشار أوّل للأمن القومي لدى رئيس الجمهورية.
-أمير لواء حبيب الضيف مدير عام وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع.
- أمير لواء عبد المنعم بلعاتي، المتفقّد العام للقوات المسلحة.
- أمير لواء محمد الحجّام، رئيس أركان جيش الطيران.
- أمير لواء محمد الغول، رئيس أركان جيش البرّ.
حضر الموكب وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي.
-كمال العكروت مستشار أوّل للأمن القومي لدى رئيس الجمهورية.
-أمير لواء حبيب الضيف مدير عام وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع.
- أمير لواء عبد المنعم بلعاتي، المتفقّد العام للقوات المسلحة.
- أمير لواء محمد الحجّام، رئيس أركان جيش الطيران.
- أمير لواء محمد الغول، رئيس أركان جيش البرّ.
حضر الموكب وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي.
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Par:karimyousef (France )
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