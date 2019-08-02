الفنانة ماجدة الرومي تقدم تعازيها في وفاة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي بسفارة تونس ببيروت

Vendredi 02 Août 2019



باب نات

- تحولت الفنانة ماجدة الرومي يوم الخميس الي سفارة تونس ببيروت لتقديم واجب العزاء في وفاة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي .ونعت الفنانة الرئيس الراحل بالقول"أحرّ التعازي لتونس الغالية علينا، والتي منحتنا كثيرا من لحظات الفرح..برحيل رجل كبير من مناضليها، أفنى عمره في سبيل رفعة وازدهار وطن العزّة والحرية.... والعزاء بأن الشعب التونسي العظيم سيحمل راية الوفاء والعمل لإكمال مسيرة البناء والسلام."