Radio Babnet Tunisie On Air: Malouf - Isbahan...  

الفنانة ماجدة الرومي تقدم تعازيها في وفاة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي بسفارة تونس ببيروت

Vendredi 02 Août 2019

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - تحولت الفنانة ماجدة الرومي يوم الخميس الي سفارة تونس ببيروت لتقديم واجب العزاء في وفاة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي .
ونعت الفنانة الرئيس الراحل بالقول"أحرّ التعازي لتونس الغالية علينا، والتي منحتنا كثيرا من لحظات الفرح..برحيل رجل كبير من مناضليها، أفنى عمره في سبيل رفعة وازدهار وطن العزّة والحرية.... والعزاء بأن الشعب التونسي العظيم سيحمل راية الوفاء والعمل لإكمال مسيرة البناء والسلام."


  
  
     
  
rtt-ef8bf6526ca4586a07ee21ae27c1448e-2019-08-02 11:11:03






0 de 0 commentaires pour l'article 186801



En continu

الجمعة 02 أوت 2019 |
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:27 16:14 12:33 05:25 03:45
38°
 42° % 25 :الرطــوبة
تونــس 27°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
42°-2736°-2538°-2539°-2641°-28
  • Avoirs en devises
    16233,8

  • (1 août)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,20862 DT        1$ =2,87634 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 août)   1058,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564744665|186801 554|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires