جلال بريك يعلق على حوار رئيس الحكومة: الشاهد محترم ونبيل القروي وصمة عار على تونس

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - وصف الناشط السياسي جلال بريك في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بانه احد المهربين والمتهربين الضريبيين الخطرين.
وقال جلال بريك " ان نبيل القروي هو وصمة عار على تونس وانه لا يجب منحه فرصة الوصول الى كرسي الرئاسية لان ذلك سيمثل خطرا كبيرا.
كما وصف نبيل القروي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالرجل المحترم ويانه قادر على الاجابة على اسئلة الصحفيين الصعبة.
وقال جلال بريك " ان نبيل القروي هو وصمة عار على تونس وانه لا يجب منحه فرصة الوصول الى كرسي الرئاسية لان ذلك سيمثل خطرا كبيرا.
كما وصف نبيل القروي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالرجل المحترم ويانه قادر على الاجابة على اسئلة الصحفيين الصعبة.
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Par:lazaro (Tunisia )
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