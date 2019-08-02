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المكي للقصوري: الأفظع من الإرهاب هو توظيفكم له طيلة 7 سنوات دون تقديم دليل

Vendredi 02 Août 2019

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - دخل النائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي في مشادة مع الكرونيكوز على قناة الحوار التونسي مايا القصوري وذلك بعدى اتهام الحركة بالارهاب.

وأضاف عبد اللطيف المكي " للأسف الشديد الاتهامات للنهضة بالارهاب مازالت متواصلة وتشتد عند اقتراب الاستحقاق الانتخابي.
ووجه المكي كلامه للقصوري قائلا " الأفظع من الإرهاب هو توظيفكم له طيلة 7 سنوات دون تقديم دليل".






  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186795

Lazaro  (Tunisia)  |Vendredi 02 Août 2019 à 10h 39m |           
Maya est la personne qui defend toujours l'ancien régime d'exclusion .Elle est évidemment dans le tord .Son langage n'est qu'un montage de mensonges sur mesure pour réhabiliter l'ancien régime de Zaba .



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