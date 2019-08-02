المكي للقصوري: الأفظع من الإرهاب هو توظيفكم له طيلة 7 سنوات دون تقديم دليل

Vendredi 02 Août 2019



باب نات

- دخل النائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي في مشادة مع الكرونيكوز على قناة الحوار التونسي مايا القصوري وذلك بعدى اتهام الحركة بالارهاب.وأضاف عبد اللطيف المكي " للأسف الشديد الاتهامات للنهضة بالارهاب مازالت متواصلة وتشتد عند اقتراب الاستحقاق الانتخابي.ووجه المكي كلامه للقصوري قائلا " الأفظع من الإرهاب هو توظيفكم له طيلة 7 سنوات دون تقديم دليل".