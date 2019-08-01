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المنذر بوضيافي : أطراف خفية و لجان تنسيق ميدانية تقوم بالترويج للزبيدي مرشحا للرئاسية

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - قال الكاتب الصحفي المنذر بوضيافي في مداخلة له على التلفزيون العربي بأن إسم وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بدأ بالتداول بشدة ساعات بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مضيفا بأن هناك حملات افتراضية و ميدانية منظمة تقوم بالترويج لإسم الزبيدي كمرشح للرئاسية كما اعتبر ان هذه الأطراف غير معلومة الى حد اللحظة...


  
  
     
  
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