محمد اليوسفي: قيس سعيد تمكن من جمع 7000 تزكية في ظرف 48 ساعة والشاهد سيتوجه الليلة بكلمة للتونسيين

Jeudi 01 Août 2019
باب نات - كشف الاعلامي محمد اليوسفي الخميس 1 أوت أن المرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد تمكن من جمع 7000 تزكية مواطنية في ولاية القصرين وحدها في ظرف 48 ساعة.
وفي تدوينة منفصلة قال محمد اليوسفي أنه من المنتظر أن يتوجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس بكلمة الى التونسيين يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية.
يذكر أنه على المترشح للانتخابات أن يتمكن من جمع 10000 تزكية مواطنية أو تزكية 10 نواب للترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي تدوينة منفصلة قال محمد اليوسفي أنه من المنتظر أن يتوجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس بكلمة الى التونسيين يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية.
يذكر أنه على المترشح للانتخابات أن يتمكن من جمع 10000 تزكية مواطنية أو تزكية 10 نواب للترشح للانتخابات الرئاسية.
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Par:Observateur (United States )
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