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عبد الستار المسعودي ينضم إلى حزب البديل التونسي

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
باب نات - أعلن رئيس حزب البديل مهدي جمعة في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك انضمام المحامي عبد الستار المسعودي الى صفوف الحزب.

وكتب مهدي جمعة في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "يعتز البديل التونسي بالكفاءات الوطنية المتميزة التي مافتئت تختار تعزيز صفوفه كوجهة وعنوان للاقتدار القيادي و اليوم يشرفنا إعلام الرأي العام بانضمام الأستاذ عبد الستار المسعودي الناشط السياسي.



  
  
     
  
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