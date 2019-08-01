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بمناسبة عيد الإضحى... صرف 10 مليون دينار لإعانة العائلات المعوزة

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
باب نات - تعلم وزارة الشؤون الاجتماعية كافة المنتفعين بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة أنّه سيتمّ صرف مساعدة بعنوان عيد الإضحى المبارك وذلك بداية من يوم الاثنين 05 أوت 2019 باعتماد جملي قدره 10,110 مليون دينار.



  
  
     
  
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