شركة نقل تونس: سيتم القبض على لصي المترو في وقت وجيز

Jeudi 01 Août 2019



باب نات

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي عملية نشل في مترو ''رقم 2'' قاما بها شابين و كانت ضحيتها إمرأة مسنة.و أظهر الفيديو شاب يمسك الباب و آخر قام بنشل عقد كانت ترتديه إمرأة مسنة مما تسبب لها في حالة من الهلع ، ثم لاذا بالفرار.و طالب التونسيون بالسلطات المعنية بالتدخل لإيقاف ما يتعرض له ركاب خطوط المترو في تونس الكبرى من عمليات سرقة و نشل و أحيانا إعتداء بالعنف من قبل المنحرفين.حسين الساحلي رئيس دائرة الأمن والسلامة بشركة نقل تونس أكّد في تصريح لبرنامج أحلى صباح الخميس غرة أوت 2019 تكرر عمليات السرقة والبراكاجات مشيرا إلى وضع خطة أمنية انطلقت منذ أوائل شهر جوان الفارط.وأشار المتحدث إلى مضي شركة نقل تونس في تجهيز كافة عربات المترو بكاميرات مراقبة.وفي تعليقه على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يوثق عملية سلب عقد ذهبي لسيدة في إحدى عربات المترو من قبل منحرفين،أكّد رئيس دائرة الأمن والسلامة بشركة نقل تونس أنه سيتم القبض على هذين اللصين في وقت وجيز.