بوغلاب: ترشح سليم الرياحي للانتخابات سخرية اقرب الى البكاء

Jeudi 01 Août 2019



باب نات

- قال الإعلامي محمد بوغلاب في مداخلة على قناة التاسعة ان ترشح سليم الرياحي وشقيقته ومستشاره ومحاميه سخرية اقرب الى البكاء.وأضاف بوغلاب " من الجيد ان نتعلم العمل السياسي ولكن ليس بالغش وتجاوز القانون وعدم احترام القواعد الانتخابة مضيفا " سليم الرياحي متهم في قضايا مثله مثل نبيل القروي لكنه يتقدم للانتخابات وكان شيئا لم يحدث.وتابع بوغلاب " السياسة في تونس بعيدة عن اجواء النزاهة والشفافية".وكان الناشط السياسي المطلوب للسلطات القضائية التونسية سليم الرياحي ترشح على رأس قائمة ائتلاف “الوطن الجديد” في دائرة فرنسا الشمالية.وتقدم ائتلاف الوطن الجديد بـ 33 قائمة في كافة الدوائر الإنتخابية ، ورشّح النائب السابق عن نداء تونس منذر بلحاج علي في دائرة تونس 1 وصاحب قناة تونسنا عبد الحميد عبد الله على رأس قائمة نابل 1 ومحامي الرياحي طيب بالصادق في دائرة قابس ، وايضا سلمى الرياحي (شقيقة سليم الرياحي) في دائرة سوسة .ويتواجد سليم الرياحي خارج تونس ، وهو محل تتبع قضائي في عدة قضايا منها المتعلقة بالنادي الافريقي وشبهات تبييض أموال.