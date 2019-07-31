فيصل التبيني للعين الإمارتية :سحبت ترشحي للرئاسية لأجل سي الزبيدي

Mercredi 31 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - في تصريح للعين الإماراتية في مقال نشر على موقعها تحت العنوان "عبدالكريم الزبيدي.. الطبيب الهادئ يترشح لرئاسة تونس " قال النائب في البرلمان التونسي و رئيس حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني، قال" أن "الزبيدي نجح في مهمته العسكرية على رأس وزارة الدفاع، وبإمكانه النجاح في قيادة البلاد إلى واقع أفضل، موضحا أنه سحب ترشيحه للرئاسية لصالح الزبيدي".
يذكر ان التبيني كان قد اثار سخرية المتابعين بعد ان صرح بأنه جمع التزكيات لصالح وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي بصورة عفوية قصد ترشيحه للرئاسية و عند اتصاله به لإعلامه اجابه الزبيدي" موش وقتو توا " و هو ما اعتبره المتابعون تزلفا من النائب للوزير
يذكر ان التبيني كان قد اثار سخرية المتابعين بعد ان صرح بأنه جمع التزكيات لصالح وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي بصورة عفوية قصد ترشيحه للرئاسية و عند اتصاله به لإعلامه اجابه الزبيدي" موش وقتو توا " و هو ما اعتبره المتابعون تزلفا من النائب للوزير
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Par:amor2 (Switzerland )
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