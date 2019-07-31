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مورو في تابين السبسي في البرلمان

Mercredi 31 Juillet 2019

Mercredi 31 Juillet 2019
باب نات - ابّن نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو الرئيس الراحل على طريقته, وقال مورو "يا باجي يا سي الباجي يا بجبوج يا استاذ الباجي يا سيدي الرئيس ناديتك بالالقاب التي اعلمها والتي تنادى بها في كامل حياتك لكنك على خلاف العادة لا تجيب ...
واضاف "عرفناك محاورا هشا باشا في وجوه الذين يكلمونك ولكنك اليوم لا تجيب أ لأني أخطأت موقع النداء عليك يا باجي؟





  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186701

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 31 Juillet 2019 à 20h 26m |           
أجواء تونسية متفردة ومتميزة جسدها مورو بدبلوماسية ذكية .



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