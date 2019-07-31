مورو في تابين السبسي في البرلمان

Mercredi 31 Juillet 2019
باب نات - ابّن نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو الرئيس الراحل على طريقته, وقال مورو "يا باجي يا سي الباجي يا بجبوج يا استاذ الباجي يا سيدي الرئيس ناديتك بالالقاب التي اعلمها والتي تنادى بها في كامل حياتك لكنك على خلاف العادة لا تجيب ...
واضاف "عرفناك محاورا هشا باشا في وجوه الذين يكلمونك ولكنك اليوم لا تجيب أ لأني أخطأت موقع النداء عليك يا باجي؟
واضاف "عرفناك محاورا هشا باشا في وجوه الذين يكلمونك ولكنك اليوم لا تجيب أ لأني أخطأت موقع النداء عليك يا باجي؟
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Par:karimyousef (France )
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