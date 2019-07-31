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الاعلامي محمد اليوسفي : الشاهد يخيّر الزبيدي بين الترشّح للرئاسة والاستقالة من وزارة الدفاع

Mercredi 31 Juillet 2019

Mercredi 31 Juillet 2019
باب نات - قال الاربعاء 31 جويلية الاعلامي محمّد اليوسفي إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب من وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي توضيح موقفه من حملات ترشيحه لرئاسة الجمهورية.

وأضاف اليوسفي في تدوينة على الفايسبوك , أن الشاهد خيّر الزبيدي بين التفكير في الترشح للرئاسة والاشراف على وزارة الدفاع.


تجدر الاشارة إلى أنه وبعد وفاة الرئيس السبسي انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لمناشدة الزبيدي للترشح للرئاسة تلتها تزكية النائب فيصل التبيني ونواب آخرين ترشج الزبيدي للرئاسة.

من جانبه كان الزبيدي قد نفي أي علاقة له بهذه الحملات ونفي أن له صفحة على موقع الفايسبوك مؤكدا أنه حاليا لا يفكّر لا في الوضع الأمني العام بالبلاد.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 186689

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 31 Juillet 2019 à 19h 03m |           
موقف شريف ؟!!!
لو التزم به قبل ان يطلبه من غيره
لو كان واضحا وصريحا مع حزبه ويعلن ان كان سيترشح ام لا

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 31 Juillet 2019 à 18h 23m |           
موقف شريف من الشاهد



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