محمد كريشان: مانيش عارف علاش إصرار التلفزة الوطنية على عدم اظهار المرزوقي

Mercredi 31 Juillet 2019



باب نات





Credits Express FM

- قال الصحفي بقناة الجزيرة محمد كريشان خلال مداخلته اليوم الأربعاء 31 جويلية 2019، في برنامج مثير للجدل بأن التغطية الإعلامية لجنازة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي من قبل التلفزة الوطنية لم تشمل كل الأطياف والتنوع الموجود في الخارطة السياسية رغم اختلافها في الجنازة الوطنية.واكد محمد كريشان إخفاق التلفزة الوطنية في تجميع التونسيين بإقصاء بعض الشخصيات الهامة كالرئيس السابق المنصف المرزوقي.واضاف كريشان "مانيش عارف علاش كان فما إصرار على عدم اظهار المنصف المرزوقي خاصة وانه كان خصم عنيد للريس الراحل الباجي قائد السبسي".