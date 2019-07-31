Radio Babnet Tunisie On Air: Marwan Khouri - Ya Choook  

محمد كريشان: مانيش عارف علاش إصرار التلفزة الوطنية على عدم اظهار المرزوقي

Mercredi 31 Juillet 2019

Mercredi 31 Juillet 2019
باب نات - قال الصحفي بقناة الجزيرة محمد كريشان خلال مداخلته اليوم الأربعاء 31 جويلية 2019، في برنامج مثير للجدل بأن التغطية الإعلامية لجنازة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي من قبل التلفزة الوطنية لم تشمل كل الأطياف والتنوع الموجود في الخارطة السياسية رغم اختلافها في الجنازة الوطنية.

واكد محمد كريشان إخفاق التلفزة الوطنية في تجميع التونسيين بإقصاء بعض الشخصيات الهامة كالرئيس السابق المنصف المرزوقي.




Credits Express FM


واضاف كريشان "مانيش عارف علاش كان فما إصرار على عدم اظهار المنصف المرزوقي خاصة وانه كان خصم عنيد للريس الراحل الباجي قائد السبسي".

  
  
     
  
rtt-f19d766341f7f1f6ef8e87649777775b-2019-07-31 13:58:39






0 de 0 commentaires pour l'article 186678



En continu

الأربعاء 31 جويلية 2019 | 28 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:29 16:15 12:33 05:24 03:42
34°
 33° % 21 :الرطــوبة
تونــس 24°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
33°-2443°-2843°-2736°-2538°-25
  • Avoirs en devises
    16021,6

  • (30 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20592 DT        1$ =2,87951 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juill)   223,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564580651|186678 2422|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires