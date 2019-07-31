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أمين عام حركة نداء تونس: ماتنجّمش تربح إنتخابات بنساء رئيسات قائمات ، والنداء باش يفوز ب 45 مقعد على الأقل في التشريعيات

Mercredi 31 Juillet 2019

Mercredi 31 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك اف ام قال الأمين العام لحركة نداء تونس علي الحفصي في إجابته عن سؤال الإعلامية أمينة بن دوة حول غياب النساء على رأس القائمات التشريعية للحزب، قال بأنه من الصعب الفوز في الإنتخابات إذا ترأست النساء القائمات خاصة مع غياب الكفاءة لدى المترشحات ،و أضاف الحفصي بأن النداء سيتحصل على 45 مقعدا في التشريعيات.

الفيديو: الدقيقة7 و30ث



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186676

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mercredi 31 Juillet 2019 à 14h 19m |           
كل من به شبهة فساد يتخندق في نداء تونس!!!



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