القطب القضائي المالي يقرر إجراء اختبارات اضافية في قضية نبيل القروي وشقيقه ...

Mercredi 31 Juillet 2019



باب نات

- قرر قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة والمتعهد بالبحث في الشكاية التى رفعتها منظمة أنا يقظ على رجل الأعمال نبيل القروي وشقيقه غازي القروي من اجل تبيض الاموال إجراء اختبارات اضافية بخصوص القضية والتى على ضوئها سيتخذ قرارا في شان مطلب هيئة الدفاع بخصوص رفغ تحجير السفر على الشقيقين القروي وايضا مطلب لرفع قرار تجميد امواله وحساباته...