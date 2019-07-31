عمر منصور يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

Mercredi 31 Juillet 2019



باب نات

- أعلن وزير العدل الأسبق ووالي تونس السابق عمر منصور، عن ترشّحه للإنتخابات الرئاسيّة، وقد شرع في جمع التزكيات لذلك.وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسميّة بالفايسبوك الثلاثاء 30 جويلية قال منصور إنّه شرع في جمع التزكيات التي اقتضاها القانون للترشح.