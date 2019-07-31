العزابي: سنرشح يوسف الشاهد للرئاسية، وهو يرفض الحديث في الموضوع قبل نهاية فترة الحداد على الراحل قايد السبسي

Mercredi 31 Juillet 2019



صرح الأمين العام لحزب تحيا تونس سليم العزابي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء ، أن الحزب سيرشح رئيس الحكومة يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها منتصف شهر سبتمبر القادم.وأكد العزابي أن رئيس الحكومة يرفض الخوض في الموضوع قبل نهاية فترة الحداد على رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي.