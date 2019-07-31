Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Oulaa Fl Gharam  

مورو: ترشّحي للرئاسة وارد

Mercredi 31 Juillet 2019

Mercredi 31 Juillet 2019
باب نات - أكّد رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو في تصريح لرنامج أحلى صباح على اذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 31 جويلية 2019،أنّه لم يترشّح للانتخابات التشريعية، في حين أنّ ترشّحه للرئاسية وارد، حسب تعبيره.

أما بخصوص جلسة تأبين رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي في البرلمان، أوضح مورو أنّ الجلسة ستفتح بقراءة الفاتحة على روح الفقيد تليها كلمة لرئيس البرلمان وتنتهي بتحية النشيد الرسمي الوطني.




  
  
     
  
rtt-1974a767627527a2f88ea3f2818676d7-2019-07-31 09:58:29






0 de 0 commentaires pour l'article 186661



En continu

الأربعاء 31 جويلية 2019 | 28 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:29 16:15 12:33 05:24 03:42
29°
 39° % 54 :الرطــوبة
تونــس 26°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
39°-2644°-2843°-2736°-2537°-25
  • Avoirs en devises
    16021,6

  • (29 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20592 DT        1$ =2,87951 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juill)   271,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564564244|186661 846|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires