مورو: ترشّحي للرئاسة وارد

Mercredi 31 Juillet 2019
باب نات - أكّد رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو في تصريح لرنامج أحلى صباح على اذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 31 جويلية 2019،أنّه لم يترشّح للانتخابات التشريعية، في حين أنّ ترشّحه للرئاسية وارد، حسب تعبيره.
أما بخصوص جلسة تأبين رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي في البرلمان، أوضح مورو أنّ الجلسة ستفتح بقراءة الفاتحة على روح الفقيد تليها كلمة لرئيس البرلمان وتنتهي بتحية النشيد الرسمي الوطني.
أما بخصوص جلسة تأبين رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي في البرلمان، أوضح مورو أنّ الجلسة ستفتح بقراءة الفاتحة على روح الفقيد تليها كلمة لرئيس البرلمان وتنتهي بتحية النشيد الرسمي الوطني.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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