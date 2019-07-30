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مصدر أمني تونسي يكشف لRFI كواليس هبوط الطائرة الليبية و تواصل الطيار مع السلطات التونسية قبل دخول المجال الجوي

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع إذاعة فرنسا الدولية rfi تقريرا تحت عنوان
Atterrissage d'un avion libyen en Tunisie: le pilote aurait fait défection

تحدث فيه عن الهبوط الإضطراري للطائرة العسكرية الليبية في مدينة مدنين جنوبي تونس الاثنين الماضي.
و أضاف المقال أنه بالرغم من الرواية الرسمية التي تؤكد تعرض الطائرة لخلل تقني فإن مصدرا أمنيا رفيع المستوى رفض نشر هويته أكد لراديو فرنسا الدولي أن الطيار هرب لتونس بعد إنشقاقه عن ميليشيات خليفة حفتر.


و أضاف المقال أنه و بحسب نفس المصدر الأمني التونسي فإم الطيار رفض قصف أهداف مدنية في العاصمة الليبية طرابلس و قد اتصل بالسلطات التونسية لإعلامهم قبل عبوره المجال الجوي التونسي
و أردف المقال بالإشارة إلى ان تونس تشعر بالحرج الشديد من هذه القضية ، وتخشى أن تؤثر الأزمة الليبية على الوضع الأمني ​​في تونس وما زالت تحاول أن تكون على نفس المسافة من الأطراف الليبية. .

و ختم المقال بالإستشهاد بآراء خبراء في الطيران أجمعوا على أن طيارًا ذو خبرة مثل فرج الصقير الجرياني ، الذي تمكن من الهبوط بطائرته على الطريق ، لم يفقد اتجاهه على الرغم من فشل نظام التوجيه. بالنسبة لهم ، للطيار طرق أخرى للتنقل ، خاصةً خلال النهار.

  
  
     
  
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