صورة اليوم: السعادة تغمر سمير ديلو بعد استرجاعه صدارة قائمة النهضة ببنزرت

Mardi 30 Juillet 2019



باب نات

- تم مساء الاثنين 29 جويلية، تقديم ترشح قائمة حزب حركة النهضة عن الدائرة الانتخابية ببنزرت برئاسة سمير ديلو للهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات.ونشرت الصفحة الرسمية للحركة صورة جماعية لأعضاء القائمة ظهر فيها سمير ديلو مبتسما وهو يضع يده في يد صاحب المرتبة الثالثة بشير اللزام.ويبدو أن الحركة حرصت على نشر هذه الصورة خاصة بعد غضب سمير ديلو اثر تعديلات المكتب التنفيذي على القائمة حيث تم وضع بشير اللزام في الصدارة وتأخير ديلو للمرتبة الثالثة قبل أن يتم تعديل الترتيب مجدّدا واعادة ديلو في الصدارة.يذكر أن سمير ديلو لم يخفي غضبه وانزعاجه بعد تعديلات المكتب التنفيذي حيث أنه نشر تدوينة قال فيها حرفيا "الجو خانق..أفكر جديا في الاعتزال نهائيا" وقد تزامن ذلك مع حديث عن استقالة ديلو من النهضة.تجدر الاشارة في نفس السياق إلى أن عديد الصفحات الموالية للنهضة ساندت تصدّر بشير اللزام لقائمة بنزرت واعتبرته الأحق بذلك باعتبار أنه يقوم بعمل كبير في الجهة مقارنة بالغياب التام لسمير ديلو حسب تقديرهم.