سليم الرّياحي من المنفى: سأكون قويا كما أوصاني سي الباجي دائما

Mardi 30 Juillet 2019



باب نات

- نعى رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي الثلاثاء 30 جويلية الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.وقال سليم الرياحي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك أنه حرم من حضور جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.وأضاف سليم الرياحي أنه سيكون قويا مثلما أوصاه الرئيس الراحل مرارا.يذكر أن سليم الرياحي مطلوب للعدالة التونسية وهو مقيم حاليا خارج تونس.