سفيان بالناصر يدعو المترشحين للرئاسة الى مناظرات تلفزية

Mardi 30 Juillet 2019



باب نات

- دعا سفيان بالناصر الذي اعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية منذ أسابيع التلفزة الوطنية الى اعتماد آلية المناظرات المباشرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية و مخاطبة الشعب من خلال برامج و مشاريع و اقتراح حلول للإجابة عن الاسئلة التي تشغل الناس .و أضاف بالناصر أن تلك المناظرات التي يشارك فيها أكثر من مترشح في نفس البلاتو و يشرف عليها اعلامي مهني تجعل المنافسة حول الافكار و التصورات و القدرة على المجادلة و الإقناع و كسب ثقة الناس لا على المقرونة و العلوش و الطهور و العشرة دنانير ...و كان سفيان بالناصر قد أعلن أنه وفق الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية سيعمل على توسيع العلاقات التجارية و الاقتصادية لتونس المرتبطة حاليا بالاقتصاد الفرنسي لتشمل الولايات المتحدة الامريكية و كندا و بريطانيا و روسيا و الصين و كوريا الجنوبية و اليابان ، كما سيشجع على الهجرة النظيفة من خلال عقود عمل في الخارج تشمل 500 الف شاب اضافة الى تفعيل المصالحة الجبائية و جعل جربة مثلا جنة ضريبية مثلما تفعل بلدان عديدة في العالم ."المرشح الرئاسي سفيان بالناصر يدعو التلفزة الوطنية الى تنظيم مناظرة مباشرة بين كل المترشحين تنقلها كل القنوات و الاذاعات حتى يتمكن المواطن من اختيار مرشحه على اساس البرامج و لا على اساس المقرونة و العلوش و الطهور و ال 10 آلاف ...."