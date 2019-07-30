لطفي القلمامي يترأس قائمة مستقلة في أريانة

Mardi 30 Juillet 2019



باب نات

- قدم العقيد و الوجه الرياضي المعروف لطفي القلمامي ترشحه للإنتخابات التشريعية في دائرة حيث ترأس قائمة مستقلة شعارها "كلنا للوطن" قدمت ملفها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.و يعتبر العقيد القلمامي من الوجوه البارزة في جهة أريانة و متابع لمشاغل الجهة و يحضر أنشطة المجتمع المدني الذي قام بتكريمه في مناسبات عديدة نظرا للخدمات التي قدمها .