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لطفي القلمامي يترأس قائمة مستقلة في أريانة

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - قدم العقيد و الوجه الرياضي المعروف لطفي القلمامي ترشحه للإنتخابات التشريعية في دائرة حيث ترأس قائمة مستقلة شعارها "كلنا للوطن" قدمت ملفها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

و يعتبر العقيد القلمامي من الوجوه البارزة في جهة أريانة و متابع لمشاغل الجهة و يحضر أنشطة المجتمع المدني الذي قام بتكريمه في مناسبات عديدة نظرا للخدمات التي قدمها .


  
  
     
  
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