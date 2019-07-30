فيصل التبيني يبادر بتزكية ترشّح عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية

Mardi 30 Juillet 2019



باب نات

- بادر الثلاثاء 30 جويلية، النائب عن جرز صوت الفلاحين، فيصل التبيني بتزكية ترشّح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع تنظيمها منتصف سبتمبر المقبل.وإلى جانب فيصل التبيني وقّع النائبان عن نداء تونس علي بن سالم وفاطمة المسدي مطبوعة التزكية ليتبقى بذلك امضاء 7 نواب حيث أن القانون الانتخابي يفرض على المترشّح للانتخابات الرئاسية أن تتم تزكيته من 10 نواب أو 40 رئيس بلدية أو 10 آلاف ناخب.يذكر أن الزبيدي صرّح أنه لا يفكّر حاليا إلا في الوضع العام بالبلاد ونفي أن له أي صفحة على الفايسبوك كما نفي أي علاقة مع الصحفات التى أطلقت حملات مناشدة لترشّحه للرئاسة.