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تقرير الطب الشرعي: المحامي اطلق رصاصة واحدة على اللص من الخلف

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - كشف مساعد وكيل الجمهورية والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة محمد حلمي الميساوي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 أن نتائج تقرير الطب الشرعي صدرت منذ يومين حول مقتل لص بطلق ناري من قبل احد المحامين أثبتت أن الهالك تلقى طلقة نارية واحدة خلافا لما تم تداوله.

وأكد الميساوي أن الرصاصة كانت من الخلف موضحا أن التقرير البالستي وتقرير إدارة الاتصالات لم يردا بعد


جدير بالذكر أنّ شابا في العقد الثاني من عمره توفّي صباح الأربعاء 17 جويلية 2019، متأثرا بإصابة بليغة إثر تعرّضه إلى طلق ناري بواسطة بندقية صيد.

وكان صاحب منزل يعمل محاميا أطلق النار على الشاب، عند تفطنه لمحاولة سرقة منزله من طرف الهالك رفقة شخصين آخرين سرقة منزله.
وأفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بسوسة ومساعد وكيل الجمهورية لموزاييك بأن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي من أجل القتل العمد.

  
  
     
  
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