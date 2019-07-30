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عماد الدايمي: الجيش الوطني الحيادي علّم درسا قاسيا للجيوش العربية

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - قال النائب عن حراك تونس الإرادة عماد الدايمي ان الجيش التونسي ليس له دور كبير في السياسة او في العلاقات الاقتصادية سواء في عهدي بورقيبة وبن علي حيث تم إضعافه.

وأضاف عماد الدايمي اللذي نزل ضيفا لمعتز مطر على قناة الشرق " اليوم أصبح الجيش اكثر حيادية بعد رفضه التدخل في الشان السياسي وهو يحظى بالاحترام والشعب لا يتوقع يوما ان تكون المؤسسة العسكرية جزء من العمل السياسي.


وتابع عماد الدايمي " الجيش الوطني اصبح نموذجا للجيوش في المنطقة خاصة وان عادة الجيوش العربية السيطرة على الحكم".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186616

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 30 Juillet 2019 à 13h 15m |           
Oui, c'est vrai , mais je suppose que ceci n'a rien à voir avec l'éventuel possibilité de candidature de Zbidi aux élections présidentielles .
En fait, tout citoyen tunisien pourrait candidater et ceci quel que soit sa spécialité, son métier et à la structure à laquelle il appartient qu'elle soit publique ou privée.



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