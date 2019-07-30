عماد الدايمي: الجيش الوطني الحيادي علّم درسا قاسيا للجيوش العربية

Mardi 30 Juillet 2019



باب نات

- قال النائب عن حراك تونس الإرادة عماد الدايمي ان الجيش التونسي ليس له دور كبير في السياسة او في العلاقات الاقتصادية سواء في عهدي بورقيبة وبن علي حيث تم إضعافه.وأضاف عماد الدايمي اللذي نزل ضيفا لمعتز مطر على قناة الشرق " اليوم أصبح الجيش اكثر حيادية بعد رفضه التدخل في الشان السياسي وهو يحظى بالاحترام والشعب لا يتوقع يوما ان تكون المؤسسة العسكرية جزء من العمل السياسي.وتابع عماد الدايمي " الجيش الوطني اصبح نموذجا للجيوش في المنطقة خاصة وان عادة الجيوش العربية السيطرة على الحكم".