تشريعية 2019: رؤساء قائمات حركة '' نداء تونس''

Mardi 30 Juillet 2019



باب نات

الدوائر الانتخابية بالخارج

1. دائرة توزر علي الحفصي2. دائرة قفصة محمود عبود (رجل اعمال)3. دائرة قبلي عبد الحفيظ سليم (عميد متقاعد من الجيش الوطني)4. دائرة سيدي بوزيد خالد شوكات5. دائرة القصرين علي الهرماسي6. دائرة القيروان أنس الحطاب7. دائرة نابل 1 رضا بلحاج8. دائرة نابل 2 فتحي الخميري9. دائرة المهدية رفيق الشلي10. دائرة سوسة الهاشمي الوحشي11. دائرة المنستير قاسم مخلوف12. دائرة صفاقس 1 ماهر شعبان13. دائرة صفاقس 2 فاطمة المسدي14. دائرة جندوبة شاكر العيادي15. باجة منير حمدي16. دائرة سليانة مصطفى القرواشي17. دائرة الكاف حسين معاوية18. دائرة بنزرت محمد سعد19. دائرة تونس 1 عز الدين التايب20. دائرة تونس 2 منصور بلحاج21. دائرة منوبة عماد الرياحي22. دائرة أريانة اصفهان بن مبارك23. دائرة تطاوين حبيب عويني24. دائرة مدنين سعيد جابو25. دائرة قابس سليم الزهدي26. دائرة زغوان فخرالدين شبشوب27. دائرة بن عروس ايناس بن نصر1. دائرة فرنسا 1 : سميرة السويسي2. دائرة فرنسا 2 : فوزي الفزعي3. دائرة المانيا: عزالدين زريعة4. دائرة ايطاليا : الحبيب المستوري5. دائرة القارة الأمريكية وباقي دول أوروبا: محمد أمين البكوش6. دائرة العالم العربي وباقي دول العالم: جهاد الميلادي