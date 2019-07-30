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تشريعية 2019: رؤساء قائمات حركة '' نداء تونس''

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - في ما يلي رؤساء القائمات الندائية للتشريعية في مختلف الدوائر الانتخابية الـ33 :


1. دائرة توزر علي الحفصي

2. دائرة قفصة محمود عبود (رجل اعمال)
3. دائرة قبلي عبد الحفيظ سليم (عميد متقاعد من الجيش الوطني)
4. دائرة سيدي بوزيد خالد شوكات
5. دائرة القصرين علي الهرماسي
6. دائرة القيروان أنس الحطاب
7. دائرة نابل 1 رضا بلحاج
8. دائرة نابل 2 فتحي الخميري
9. دائرة المهدية رفيق الشلي
10. دائرة سوسة الهاشمي الوحشي
11. دائرة المنستير قاسم مخلوف
12. دائرة صفاقس 1 ماهر شعبان
13. دائرة صفاقس 2 فاطمة المسدي
14. دائرة جندوبة شاكر العيادي
15. باجة منير حمدي
16. دائرة سليانة مصطفى القرواشي
17. دائرة الكاف حسين معاوية
18. دائرة بنزرت محمد سعد
19. دائرة تونس 1 عز الدين التايب
20. دائرة تونس 2 منصور بلحاج
21. دائرة منوبة عماد الرياحي
22. دائرة أريانة اصفهان بن مبارك
23. دائرة تطاوين حبيب عويني
24. دائرة مدنين سعيد جابو
25. دائرة قابس سليم الزهدي
26. دائرة زغوان فخرالدين شبشوب
27. دائرة بن عروس ايناس بن نصر


الدوائر الانتخابية بالخارج
1. دائرة فرنسا 1 : سميرة السويسي
2. دائرة فرنسا 2 : فوزي الفزعي
3. دائرة المانيا: عزالدين زريعة
4. دائرة ايطاليا : الحبيب المستوري
5. دائرة القارة الأمريكية وباقي دول أوروبا: محمد أمين البكوش
6. دائرة العالم العربي وباقي دول العالم: جهاد الميلادي

  
  
     
  
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