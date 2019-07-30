تشريعية 2019: رؤساء قائمات حركة '' نداء تونس''

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - في ما يلي رؤساء القائمات الندائية للتشريعية في مختلف الدوائر الانتخابية الـ33 :
1. دائرة توزر علي الحفصي
2. دائرة قفصة محمود عبود (رجل اعمال)
3. دائرة قبلي عبد الحفيظ سليم (عميد متقاعد من الجيش الوطني)
4. دائرة سيدي بوزيد خالد شوكات
5. دائرة القصرين علي الهرماسي
6. دائرة القيروان أنس الحطاب
7. دائرة نابل 1 رضا بلحاج
8. دائرة نابل 2 فتحي الخميري
9. دائرة المهدية رفيق الشلي
10. دائرة سوسة الهاشمي الوحشي
11. دائرة المنستير قاسم مخلوف
12. دائرة صفاقس 1 ماهر شعبان
13. دائرة صفاقس 2 فاطمة المسدي
14. دائرة جندوبة شاكر العيادي
15. باجة منير حمدي
16. دائرة سليانة مصطفى القرواشي
17. دائرة الكاف حسين معاوية
18. دائرة بنزرت محمد سعد
19. دائرة تونس 1 عز الدين التايب
20. دائرة تونس 2 منصور بلحاج
21. دائرة منوبة عماد الرياحي
22. دائرة أريانة اصفهان بن مبارك
23. دائرة تطاوين حبيب عويني
24. دائرة مدنين سعيد جابو
25. دائرة قابس سليم الزهدي
26. دائرة زغوان فخرالدين شبشوب
27. دائرة بن عروس ايناس بن نصر
الدوائر الانتخابية بالخارج
1. دائرة فرنسا 1 : سميرة السويسي
2. دائرة فرنسا 2 : فوزي الفزعي
3. دائرة المانيا: عزالدين زريعة
4. دائرة ايطاليا : الحبيب المستوري
5. دائرة القارة الأمريكية وباقي دول أوروبا: محمد أمين البكوش
6. دائرة العالم العربي وباقي دول العالم: جهاد الميلادي
1. دائرة توزر علي الحفصي
2. دائرة قفصة محمود عبود (رجل اعمال)
3. دائرة قبلي عبد الحفيظ سليم (عميد متقاعد من الجيش الوطني)
4. دائرة سيدي بوزيد خالد شوكات
5. دائرة القصرين علي الهرماسي
6. دائرة القيروان أنس الحطاب
7. دائرة نابل 1 رضا بلحاج
8. دائرة نابل 2 فتحي الخميري
9. دائرة المهدية رفيق الشلي
10. دائرة سوسة الهاشمي الوحشي
11. دائرة المنستير قاسم مخلوف
12. دائرة صفاقس 1 ماهر شعبان
13. دائرة صفاقس 2 فاطمة المسدي
14. دائرة جندوبة شاكر العيادي
15. باجة منير حمدي
16. دائرة سليانة مصطفى القرواشي
17. دائرة الكاف حسين معاوية
18. دائرة بنزرت محمد سعد
19. دائرة تونس 1 عز الدين التايب
20. دائرة تونس 2 منصور بلحاج
21. دائرة منوبة عماد الرياحي
22. دائرة أريانة اصفهان بن مبارك
23. دائرة تطاوين حبيب عويني
24. دائرة مدنين سعيد جابو
25. دائرة قابس سليم الزهدي
26. دائرة زغوان فخرالدين شبشوب
27. دائرة بن عروس ايناس بن نصر
الدوائر الانتخابية بالخارج
1. دائرة فرنسا 1 : سميرة السويسي
2. دائرة فرنسا 2 : فوزي الفزعي
3. دائرة المانيا: عزالدين زريعة
4. دائرة ايطاليا : الحبيب المستوري
5. دائرة القارة الأمريكية وباقي دول أوروبا: محمد أمين البكوش
6. دائرة العالم العربي وباقي دول العالم: جهاد الميلادي
En continu
- Hier 22:33 لأجل هذا ، أنا متفائل..
- Hier 20:50 نابل 2 : 42 قائمة تودع ترشحاتها للتشريعية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:10
|19:30
|16:15
|12:33
|05:23
|03:41
|
32°
|34°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|34°-22
|37°-24
|42°-28
|41°-25
|37°-25
Follow @babnet_Tunisie
(129 822) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 96 508) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 79 634) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 67 246) كلات بعضها ..
( 64 112) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 60 687) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 525) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 51 920) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 49 175) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 47 196) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 397) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 46 151) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 786) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 45 205) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 803) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 42 091) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 41 877) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 776) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 518) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 38 897) البيان الفضيحة..
Par:BABANETTOO (France )
Sur: عبد الكريم الزبيدي للشارع المغاربي: أنا معني بالرئاسية إلا إذا كان لدي ما أضيف للبلاد